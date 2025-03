Samsung Galaxy S25 Edge: un nuovo e temibile avversario debutta al MWC

Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone 17 Air non sono gli unici smartphone “con cura dimagrante" da tenere d’occhio nei prossimi mesi.

Al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Tecno ha svelato un concept phone che ha subito catturato l’attenzione dei presenti: stiamo parlando dello Spark Slim.

Tecno Spark Slim lancia la sfida a Samsung Galaxy S25 Edge

Proprio come nel caso del Samsung Galaxy S25 Edge, a colpire in modo particolare di questo modello è il suo design, che di certo non passa inosservato.

Con uno spessore di appena 5,75 mm, questo smartphone è attualmente il più sottile mai realizzato, sfidando i limiti dell’ingegneria ma senza compromettere le prestazioni. Nonostante il profilo estremamente contenuto, Tecno Spark Slim ospita una batteria da 5.200 mAh, capace di garantire un’autonomia giornaliera, grazie a una densità energetica particolarmente avanzata. Il segreto? Un accumulatore spesso solo 4,04 mm, che dimostra come Tecno abbia saputo bilanciare design e funzionalità.

Il display è un AMOLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, accompagnato da una luminosità di picco che sfiora i 4.500 nit. Sul fronte fotografico, Tecno Spark Slim vanta due sensori posteriori da 50 megapixel, affiancati da una striscia luminosa interattiva che funge anche da flash, e una fotocamera frontale da 13 MP. Il SoC, ancora non specificato, è un octa core che promette elevate prestazioni, mentre la ricarica rapida da 45 watt completa il quadro tecnico.

A colpire è anche la scelta dei materiali: alluminio riciclato lavorato in pressofusione e un blocco unico di acciaio inossidabile, che conferiscono al dispositivo un’eleganza solida e un’ergonomia raffinata. Tecno ha puntato su un design che unisce leggerezza e comfort, creando uno smartphone che si adatta perfettamente alla forma della mano. Lo Spark Slim, pur essendo un concept, sembra già pronto per il mercato ed a competere con i prossimi Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone 17 Air.