Per accaparrarvi un iPhone 17 Air dovrete accettare queste 3 rinunce

Il design ultrasottile e leggero dell’iPhone 17 Air, il cui arrivo è previsto per settembre, determinerà alcune inevitabili rinunce a livello tecnico.

Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo potrebbe fare a meno di tre caratteristiche presenti su molti modelli iPhone: un altoparlante inferiore, una fotocamera Ultra Wide e, in alcuni mercati, lo slot per la SIM fisica. Queste scelte progettuali mirano a mantenere lo smartphone il più sottile possibile ma potrebbero far storcere il naso ad una parte dell’utenza.

Cosa sappiamo al momento sull’iPhone 17 Air

Una delle novità più discusse è l’assenza di un altoparlante dedicato nella parte inferiore del telefono. Pertanto, l’iPhone 17 Air dovrebbe affidarsi ad un singolo altoparlante integrato, posizionato nella parte superiore del dispositivo. I recenti render 3D mostrano solo alcuni fori sul bordo inferiore, probabilmente destinati ai microfoni. Questa scelta potrebbe influire sulla qualità audio, specialmente durante l’ascolto di contenuti multimediali o nelle chiamate in vivavoce.

Anche il sistema fotografico subirà una semplificazione. L’iPhone 17 Air dovrebbe essere dotato di un’unica fotocamera posteriore da 48 megapixel, con una modalità zoom 2×. Tuttavia, mancherà la fotocamera Ultra Wide. Questo consentirà di liberare spazio all’interno, che Apple potrebbe sfruttare per integrare una batteria più capiente, migliorando l’autonomia.

Infine, l’iPhone 17 Air potrebbe essere il primo modello ad eliminare completamente lo slot per la SIM fisica a livello internazionale. Apple ha già iniziato questa transizione negli Stati Uniti con l’iPhone 14 ma, secondo The Information, l’azienda vorrebbe estendere questa scelta ad altri mercati. Ciò significa che il dispositivo funzionerà esclusivamente con eSIM, una mossa che potrebbe semplificare il design ma richiedere un forte senso di adattamento da parte degli utenti in paesi dove le eSIM non sono ancora ampiamente diffuse.

Nonostante questi compromessi, l’iPhone 17 Air promette di essere un dispositivo all’avanguardia, con un design che punta a ridurre spessore e peso senza sacrificare del tutto le prestazioni.