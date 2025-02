Samsung Galaxy S25 Edge: quando esce? Spunta a sorpresa la data di lancio

Secondo le ultime informazioni trapelate sul web, Samsung sarebbe ormai pronta a lanciare il suo nuovo Galaxy S25 Edge.

Lo smartphone super sottile dell’azienda sudcoreana, infatti, potrebbe essere presentato al pubblico il prossimo 16 aprile.

Samsung Galaxy S25 Edge è sempre più vicino

Dopo un primo teaser rilasciato dall’azienda, i rappresentanti di Samsung avevano già anticipato che il lancio del dispositivo sarebbe avvenuto “intorno ad aprile”. Ora, fonti provenienti dalla Corea del Sud indicano la data esatta del 16 aprile, come riportato anche da @Jukanlosreve.

Il Seoul Economic Daily afferma che Samsung Galaxy S25 Edge verrà svelato nel dettaglio durante un evento Unpacked in streaming, non essendo prevista una presentazione dal vivo. Dopo l’annuncio, il telefono sarà disponibile per l’acquisto a partire da maggio. Tra i colori inizialmente proposti ci saranno il nero, l’argento e il blu, con una produzione limitata a circa 40.000 unità, segno di come Samsung consideri questo modello una sorta di “proposta strategica” per valutare la risposta del mercato.

In riferimento al prezzo di vendita, Samsung Galaxy S25 Edge si posizionerà tra il Galaxy S25 base e la versione Ultra: questo lo renderà un’opzione interessante per chiunque fosse alla ricerca di un dispositivo premium senza però spendere le cifre richieste per il vero top di gamma.

Gli ultimi rumor suggeriscono poi che Samsung Galaxy S25 Edge verrà realizzato con materiali di alta qualità, fra cui la ceramica, garantendo una struttura leggera nonostante le dimensioni contenute. Con uno spessore di appena 5,84 mm ed una batteria da 3.900 mAh, il device promette di unire design elegante e prestazioni di alto livello.

Al momento, la data di lancio ufficiale non è stata ancora confermata da Samsung ma l’attesa e la curiosità del consumatori crescono giorno dopo giorno, anche in vista dell’accesa sfida che sicuramente verrà a crearsi con un altro prestigioso prodotto, vale a dire l’iPhone 17 Air di Apple.