Samsung Galaxy S25 Edge sta uscendo allo scoperto: prezzo, memoria e colori

Samsung Galaxy S25 Edge, atteso per il prossimo mese, si prepara a fare il suo debutto con alcune novità interessanti riguardo a design, configurazioni di memoria e prezzi.

Le informazioni, relative ai modelli europei, offrono un’anteprima su ciò che gli utenti possono aspettarsi da questo Samsung Galaxy S25 Edge, che giorno dopo giorno continua ad alimentare la curiosità del pubblico.

Samsung Galaxy S25 Edge: ormai sappiamo quasi tutto

Per quanto riguarda i colori, Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere disponibile in tre tonalità: Titanium Icyblue, Titanium Silver e Titanium Jetblack. La scelta di mantenere la denominazione “Titanium”, già vista sul Galaxy S25 Ultra, è piuttosto curiosa, specie considerando il fatto che le recenti voci suggeriscano l’uso di alluminio e ceramica per la costruzione del telefono. Non è ancora chiaro se il titanio sarà effettivamente parte dei materiali utilizzati ma i nomi scelti lasciano intendere un legame con il design premium del modello Ultra.

Passando ora alle specifiche tecniche, Samsung Galaxy S25 Edge offrirà 12GB di RAM, abbinati a due opzioni di storage: 256GB e 512GB. Pur non essendoci ancora una specifica conferma, è probabile che Samsung utilizzi memoria LPDDR5X e archiviazione UFS 4.0, standard all’avanguardia per garantire prestazioni elevate.

Per quanto riguarda i prezzi, il modello da 256GB di storage sarà venduto in Europa tra i 1.200 e i 1.300 euro, mentre la versione da 512GB si posizionerà tra i 1.300 e i 1.400 euro, con possibili variazioni della cifra a seconda del Paese considerato. Questa fascia di prezzo colloca Samsung Galaxy S25 Edge in una posizione intermedia tra il Galaxy S25+ ed il Galaxy S25 Ultra: un’opzione premium ma ad un costo leggermente più accessibile rispetto al vero top di gamma.

Con il lancio previsto per il mese di aprile, Samsung Galaxy S25 Edge si presenta quindi come un’alternativa interessante per chiunque cerchi un dispositivo sottile, potente e dal design ricercato.