Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe offrire un assaggio di Gemini Advanced

Gemini Advanced, il servizio di intelligenza artificiale avanzata di Google, sta diventando sempre più una sorta di “esca” per attirare nuovi utenti, soprattutto attraverso promozioni legate all’acquisto di dispositivi di fascia alta, magari di casa Samsung.

Google sta cercando di renderlo ancora più accessibile, proponendo periodi di prova gratuiti a chiunque dovesse acquistare determinati smartphone, tra cui quasi certamente il prossimo Galaxy S25 Edge di Samsung.

Per quanto tempo sarà disponibile Gemini Advanced su Samsung Galaxy S25 Edge?

Dopo aver offerto sei mesi di Gemini Advanced ai proprietari dei Galaxy S25, sembra che la stessa opportunità verrà estesa anche a chiunque dovesse comprare il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, smartphone ultra-sottile che dovrebbe debuttare il mese prossimo. Infatti, un’analisi della versione beta di Gemini Advanced per Android ha rivelato che il Galaxy S25 Edge risulterà idoneo per questa promozione ma non è ancora chiaro per quanto tempo durerà il periodo di prova gratuito.

C’è poi un altro dettaglio da considerare: Google offre un anno di Gemini Advanced a coloro che acquistano i Pixel 9, mentre i Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra ricevono solo sei mesi. Il fatto che il Galaxy S25 Edge sia elencato separatamente nella lista dei dispositivi idonei fa sorgere una domanda: la durata del periodo di prova sarà diversa rispetto a quella per gli altri modelli? In ogni caso, questa mossa evidenzia il tentativo di Google per spingere gli utenti a provare il servizio, sperando che, una volta terminato il periodo gratuito, decidano di abbonarsi.

Tuttavia, è probabile che molti futuri acquirenti del Samsung Galaxy S25 Edge considerino questa promozione un bonus secondario, preferendo magari qualcosa di più concreto e tangibile, come un paio di Galaxy Buds in omaggio: non resta che aspettare la presentazione ufficiale del telefono per scoprire quali delle suddette ipotesi troveranno riscontro nella realtà.