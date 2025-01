Samsung Galaxy S25 Edge si rivelerà una scommessa vincente per l'azienda?

Negli ultimi mesi si erano intensificate le speculazioni riguardo ad un nuovo modello della serie Galaxy S, vale a dire Samsung Galaxy S25 Edge (precedentemente noto come S25 Slim).

Sebbene lo smartphone sia stato solo anticipato, ma non presentato ufficialmente, durante l’evento Unpacked, Samsung ne prevede il lancio fra non molto.

Samsung Galaxy S25 Edge: come reagirà il mercato?

Il Galaxy S25 Edge di Samsung si distingue per un design particolarmente sottile, con uno spessore che dovrebbe avvicinarsi ai 6,4 mm, rendendolo più snello di almeno il 10% rispetto all’S25 in versione base. Dal punto di vista estetico, non passa inosservata la scossa in titanio: materiale già utilizzato per il Galaxy S25 Ultra.

La scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge sembra prevedere una batteria da 4.000 mAh (o addirittura meno), con supporto per la ricarica rapida a 25 W. Va senza dubbio menzionato il processore Snapdragon 8 Elite che, tuttavia, dovrebbe essere leggermente depotenziato rispetto agli altri modelli della serie.

In sostanza, stiamo parlando di uno smartphone Samsung che mira a posizionarsi nel segmento premium, distinguendosi dalle varianti più economiche (come le unità FE), attirando sì l’attenzione del pubblico nostalgico ma anche la curiosità di nuovi utenti poco inclini al design tradizionale.

In un mercato in cui le innovazioni sembrano spesso assenti, questo Samsung Galaxy S25 Edge si preannuncia come un dispositivo con tutte le carte in regola per riaccendere l’entusiasmo degli appassionati (pur con determinate rinunce a livello tecnico). Samsung, servendosi di questa insolita unità, cerca di attrarre una clientela che potrebbe aver perso interesse nei confronti della gamma Galaxy, puntando su buon equilibrio tra raffinatezza e performance.