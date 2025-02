Samsung Galaxy S25 Edge si mostra con fierezza accanto al Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy S25 Edge si prepara a sfidare l’iPhone 17 Air con un design ultrasottile e prestazioni di alto livello.

Nel frattempo un video trapelato su YouTube, proveniente da un canale tech spagnolo, ha mostrato in anteprima il dispositivo, mettendolo a confronto con il Samsung Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galaxy S25 Edge: primi video hands on, subito rimossi da Youtube

Il primo dettaglio che salta all’occhio è il design della fotocamera posteriore, che ricorda molto quello dell’iPhone 16, ma i veri punto di forza del Samsung Galaxy S25 Edge sono proprio la sua leggerezza e la compattezza. Con uno spessore che si aggira intorno ai 6 mm, il telefono è solo leggermente più spesso del Fold 6, mantenendo un profilo incredibilmente sottile.

Tuttavia, questa scelta progettuale ha determinato un inevitabile compromesso: la batteria da 4.000 mAh, che, sebbene adeguata, avrebbe potuto essere più generosa se Samsung avesse optato per celle al silicio. Nonostante questo, il dispositivo non delude sotto altri aspetti. È equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 8 Elite, lo stesso della serie Galaxy S25, e vanta una fotocamera posteriore da 200 MP, anche se il software utilizzato nel video non è riuscito a rilevarla correttamente, indicando erroneamente un sensore da 12 MP. Anche la fotocamera frontale dovrebbe essere da 12 MP, mentre la RAM da 12 GB e lo storage da 256 GB garantiscono prestazioni sempre affidabili, supportate dall’intelligenza artificiale di Galaxy AI basata su Google Gemini.

Il lancio del Samsung Galaxy S25 Edge è imminente: il fatto che un modello funzionante sia già in circolazione lo conferma. Resta da vedere se questo dispositivo riuscirà a conquistare il pubblico, soprattutto considerando la concorrenza agguerrita dell’iPhone 17 Air. Intanto, il video che lo mostrava in funzione è stato rimosso (al pari di numerosi altri filmati di questo tipo), probabilmente su richiesta di Samsung, il che lascia spazio a ulteriori speculazioni ed accresce l’attesa per il debutto ufficiale.