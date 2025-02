iPhone 17 Air non è più solamente un'idea ma comincia a prendere forma

Apple sembra intenzionata a rivoluzionare la sua gamma di melafonini con l’introduzione dell’iPhone 17 Air: un dispositivo che punta tutto su un design ultrasottile, a scapito di alcune specifiche tecniche di fascia alta.

Questo modello, che potrebbe sostituire l’attuale versione Plus, si distingue per un profilo di soli 5,5 mm, ancora più sottile dell’iPad Pro, come mostrato in un concept realizzato da WEIS Studio e basato sulle ultime indiscrezioni.

Come sarà il nuovo iPhone 17 Air di Apple

Il design posteriore dell’iPhone 17 Air presenta un modulo verticale per la fotocamera, con un singolo sensore da 48 megapixel ed il flash LED: uno stile che ricorda il Google Pixel 9. Questa scelta estetica sembra essere una mossa strategica per attirare i consumatori più attenti al design, anche se il dispositivo non offrirà le funzioni più esclusive dei flagship veri e propri.

L’iPhone 17 Air dovrebbe avere uno schermo da 6,6 pollici, collocandosi tra il modello standard e le versioni Pro. I rumor suggeriscono anche l’adozione di un display ProMotion a 120 Hz, il modem 5G di Apple, il chip A19, il supporto al Wi-Fi 7 e un vetro più resistente. Tuttavia, per raggiungere uno spessore così ridotto, potrebbero essere necessari alcuni compromessi, come una batteria di circa 3000 mAh, che potrebbe limitare l’autonomia, e l’assenza della ricarica wireless e dello slot per la SIM fisica.

Il prezzo dell’iPhone 17 Air, in virtù delle sue “rinunce", dovrebbe essere più contenuto: si suppone una cifra di partenza intorno ai 999 dollari. In generale poi, la serie degli iPhone 17, che includerà anche i modelli base, Pro e Pro Max, è attesa per il mese di settembre o al massimo ottobre.

Con questa strategia, Apple punta ad ampliare la sua offerta, integrando su un dispositivo che sappia unire eleganza ed innovazione, mantenendo al contempo un prezzo più accessibile rispetto alle unità tradizionali. Resta da vedere se il pubblico apprezzerà questo nuovo iPhone 17 Air, che privilegia la forma sacrificando in parte la sostanza.