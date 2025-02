Samsung Galaxy S25, problemi durante la ricarica: è più lenta del previsto

Il lancio della serie Samsung Galaxy S25 è stato accolto con un po’ di freddezza da parte del pubblico, a causa delle poche innovazioni introdotte ed anche per via di alcune specifiche rinunce, come nel caso della S Pen.

In particolare, dopo le prime settimane di utilizzo, alcuni utenti hanno segnalato problemi legati alla ricarica rapida da 45W, una funzionalità presente su Samsung Galaxy S25 Ultra ed S25+.

Samsung Galaxy S25 Ultra ed S25+: strani rallentamenti in fase di ricarica

Nonostante l’indicazione “Super Charging 2.0” sullo schermo, molti possessori di uno fra i due sopracitati smartphone Samsung hanno riscontrato una ricarica intermittente o estremamente lenta, con tempi di attesa che si sono prolungati per ore.

Alcuni utenti sui forum di Samsung e su Reddit hanno descritto il problema nel dettaglio: il telefono entra in un ciclo continuo di connessione e disconnessione dalla presa di corrente, anche quando si utilizza il caricabatterie ufficiale Samsung da 45W ed il cavo USB C da 5A incluso nella confezione. Una soluzione temporanea trovata da alcuni è disattivare la ricarica rapida, ma questo significa rinunciare alla velocità promessa.

Samsung Italia ha riconosciuto il problema, promettendo un aggiornamento software per risolverlo. Nel frattempo, consiglia di utilizzare il cavo da 3A incluso nella confezione, che però limita ulteriormente la velocità di ricarica. Fortunatamente, la ricarica wireless non sembra essere interessata da simili animale. Allo stesso modo, Samsung Galaxy S25 in versione base, che supporta una ricarica massima di 25W, non presenta le stesse criticità.

Questo non è l’unico intoppo riscontrato dai nuovi dispositivi Samsung. Alcuni utenti hanno segnalato la comparsa di strane linee nelle foto scattate con il loro 25, mentre altri hanno lamentato problemi di surriscaldamento. Una situazione che ricorda quella dello scorso anno con la serie dei Samsung Galaxy S24, che all’inizio presentò diverse problematiche, poi risolte con i successivi aggiornamenti software.