Samsung Galaxy S25 Edge sarà super sottile: ok, ma quanto esattamente?

Durante il Galaxy Unpacked 2025 di San Jose, Samsung ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato, quasi un “colpo di scena” alla Apple.

Dopo aver presentato i consueti modelli della serie Galaxy S25 (base, Plus e Ultra), l’azienda ha svelato un quarto dispositivo: il Samsung Galaxy S25 Edge.

Il nome, però, non è quello circolato con i rumor che hanno preceduto l’evento: molti si aspettavano che il telefono si chiamasse Samsung Galaxy S25 Slim. Il motivo è presto detto: la caratteristica principale di questo dispositivo è la sua incredibile sottigliezza.

Galaxy S25 Edge è davvero lo smartphone più sottile prodotto finora da Samsung?

Nel corso dell’evento di presentazione, Samsung ha voluto mettere in evidenza proprio questo aspetto, esponendo il Galaxy S25 Edge in uno stand dimostrativo dove il telefono era appeso ad un gancio, affiancato ad altri modelli della serie S. L’obiettivo era chiaro: mostrare quanto il design del nuovo smartphone Samsung fosse rivoluzionario in termini di spessore. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo, c’è ancora molta incertezza sulle dimensioni definitive. L’unità demo esposta era accompagnata da un avvertimento che lasciava intendere come il design finale potrebbe subire modifiche prima del lancio sul mercato.

Secondo alcune indiscrezioni, Samsung Galaxy S25 Edge misurerebbe 159 x 76 x 6,4 mm: dimensioni che lo renderebbero lo smartphone più sottile attualmente sul mercato, superando persino il Galaxy Z Flip 6 (che misura 6,9 mm quando aperto). Tuttavia, per battere il record assoluto di Samsung, il telefono dovrebbe scendere ulteriormente di spessore: il primato è da attribuire al Galaxy A8 del 2015, che misura appena 5,9 mm. Al momento, non è chiaro se il modello finale riuscirà a pareggiare questo traguardo.

Vi è però una certezza: l’S25 Edge sarà più sottile del modello base della serie Samsung Galaxy S25, che misura 7,2 mm, ma questo accorgimento tecnico porterà con sé anche degli inevitabili compromessi, fra cui una batteria ben al di sotto degli standard di mercato.