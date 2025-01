Samsung Galaxy S25 Edge è realtà: lo smartphone Slim che tutti aspettavano

L’evento Galaxy Unpacked ha visto la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra, ma la vera sorpresa è stata l’apparizione, quasi fugace, del Samsung Galaxy S25 Edge.

Questo modello, che nei precedenti rumor veniva indicato come Samsung Galaxy S25 Slim, non sarà disponibile da subito ma farà la sua comparsa sul mercato in un secondo momento, probabilmente tra la primavera e l’estate.

Samsung Galaxy S25 Edge: quando l’estetica è tutto

Ciò che ha colpito maggiormente di Samsung Galaxy S25 Edge, durante la sua breve apparizione in video ed osservando i mockup disponibili per la stampa, è stato il design incredibilmente sottile, anche se le specifiche precise non sono state rivelate. La costruzione del dispositivo, a differenza degli altri Samsung Galaxy S25, prevede due sole fotocamere sul retro, quasi a sottolineare una certa “pulizia” e la maggiore essenzialità.

Le indiscrezioni prospettano che Samsung Galaxy S25 Edge monterà un display da 6,7 pollici ed il potente chip Snapdragon 8 Elite For Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico, sempre secondo le anticipazioni, sarebbe composto da una doppia lente con sensore principale da ben 200 megapixel ed un teleobiettivo da 50 megapixel, capace di effettuare uno zoom ottico 3.5x.

Insomma, caratteristiche tecniche di tutto rispetto, ma un design così ridotto solleva alcune perplessità, ad esempio per quanto riguarda la potenza della batteria. È plausibile chiedersi se uno smartphone così esile possa contenere la batteria necessaria per un utilizzo prolungato del telefono, soprattutto tenendo conto delle prestazioni che si presuppongono elevate.

L’attesa per l’arrivo sul mercato di questo modello è decisamente alta, sia per quanto riguarda le conferme che le smentite delle voci circolate online nelle ultime settimane. Soprattutto, c’è la voglia di scoprire se e come Samsung sia stata in grado di risolvere le eventuali problematiche relative all’eccessivo consumo energetico in relazione ad una batteria certamente più discreta.