Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe in realtà costare più del dovuto

Samsung Galaxy S25 Edge sarà uno dei dispositivi più interessanti dell’anno, con un design che punta tutto sulla sottigliezza e sull’eleganza, senza però sacrificare la robustezza.

Presentato in anteprima all’evento Unpacked di inizio anno e successivamente mostrato al MWC, lo smartphone promette di distinguersi dalla serie principale dei Samsung Galaxy S25 per diversi cambiamenti, anche nella scheda tecnica. Tra questi, spicca la decisione di ridurre il numero delle fotocamere posteriori da tre a due, optando per una batteria compresa tra 3.900 e 4.000 mAh, che potrebbe sollevare qualche dubbio sull’autonomia.

Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe costare quanto l’S25 Plus

Secondo le ultime rivelazioni del noto leaker @UniverseIce su X, Samsung Galaxy S25 Edge peserà appena 162 grammi, lo stesso peso dell’S25 base nonostante dimensioni più generose. Con un display da 6,7 pollici, lo stesso del Galaxy S25+, il telefono si posizionerà in una fascia di prezzo simile, aggirandosi intorno ai 1.000 dollari negli USA. Una cifra significativa, che potrebbe far riflettere chi è abituato a dispositivi con batterie più capienti, considerando la possibilità di dover ricaricare lo smartphone a metà giornata.

Uno degli aspetti più interessanti di Samsung Galaxy S25 Edge è però lo spessore: appena 5,84 mm, leggermente più spesso del Galaxy Z Fold 6 quando è aperto. Questa scelta progettuale, unita all’assenza di un teleobiettivo, non solo contribuisce alla leggerezza del dispositivo ma ne esalta anche l’estetica minimalista.

Il lancio è atteso per il secondo trimestre del 2025: nel dettaglio, il 16 aprile sembra essere al momento la data più probabile. Samsung ha mantenuto un velo di mistero sul dispositivo ma, con ogni nuova indiscrezione, il Galaxy S25 Edge si conferma come una scommessa audace nel panorama degli smartphone di fascia alta, ma la versa domanda è: sareste disposti a spendere circa 920 euro (al cambio) per un telefono così sottile ma potenzialmente “bisognoso” di una ricarica extra durante il giorno?