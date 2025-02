Samsung Galaxy S25 Edge: troppe rinunce per le fotocamere posteriori?

Samsung Galaxy S25 Edge, grazie al suo design ultra-sottile, rappresenterà un vero punto di svolta per quanto concerne gli smartphone dell’azienda.

Tuttavia, la scelta di ridurre lo spessore di Samsung Galaxy S25 Edge comporta alcuni inevitabili compromessi, fra cui una batteria più piccola e un sistema fotografico “semplificato”. Ma rinunciare ad un sensore è davvero un problema? Cerchiamo di capirlo.

Samsung Galaxy S25 Edge sarà uno smartphone premium, nonostante tutto

Samsung Galaxy S25 Edge, secondo le anticipazioni, monterà un sensore principale da 200 MP con tecnologia ISOCELL HP2: per intenderci, lo stesso del Galaxy S25 Ultra. Questo rende l’S25 Edge un dispositivo di alta gamma, superando persino il Galaxy S25 Plus che monta un sensore primario da 50 MP: una scelta che sottolinea l’intenzione dell’azienda nell’offrire prestazioni fotografiche eccellenti anche con i modelli “slim”.

Per quanto riguarda la seconda fotocamera, Samsung Galaxy S25 Edge sarà equipaggiato con un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, in linea con i modelli S25 ed S25 Plus, ma inferiore rispetto ai 50 MP dell’S25 Ultra. La vera novità, però, è l’assenza del teleobiettivo: un dettaglio che, comprensibilmente, ha fatto storcere il naso agli appassionati di tecnologia.

La scelta di privilegiare l’ultra-grandangolo rispetto al teleobiettivo, in tutti i modi, appare più che comprensibile in relazione a questo specifico modello, pur sacrificando la versatilità dello zoom ottico. D’altro canto Samsung Galaxy S25 Edge, nonostante il suo design incredibilmente sottile, non rinuncia alla qualità fotografica. Sul fronte software, lo smartphone supporterà tutte le funzioni avanzate della serie S25, tra cui Galaxy AI, video in 8K e le modalità Expert RAW, garantendo un’esperienza d’uso all’avanguardia.

Samsung Galaxy S25 Edge si preannuncia quindi come un dispositivo elegante e performante ma con qualche sacrificio sul versante fotografico: di sicuro, il prezzo di lancio sarà una discriminante fondamentale per capire se tali compromessi siano da considerare accettabili o un filo eccessivi.