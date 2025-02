Samsung Galaxy S25 Edge sarà più sottile del previsto: forse troppo?

I rumor che circolavano prima dell’evento Unpacked suggerivano che Samsung stesse lavorando a una variante più sottile del Galaxy S25, ma in pochi si aspettavano l’annuncio del Galaxy S25 Edge.

Samsung ha mostrato brevemente il design del dispositivo, senza rivelare specifiche tecniche dettagliate. Tuttavia, una nuova indiscrezione condivisa da Ice Universe su Weibo, basata sulle informazioni fornite da OnLeaks, svela alcuni dettagli interessanti sullo spessore e la capacità della batteria dello smartphone Samsung.

Quanto sarà sottile Samsung Galaxy S25 Edge?

Nel concreto, Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe misurare 158,2 x 75,5 x 5,84 mm, risultando più grande ma significativamente più sottile rispetto al Galaxy S25 base (146,9 x 70,5 x 7,2 mm). Queste dimensioni supportano l’ipotesi di un display da 6,7 pollici, in linea con le anticipazioni di Samsung che suggerivano uno spessore intorno ai 6 millimetri. Tuttavia, è bene prendere queste specifiche con cautela, poiché alcune previsioni precedenti sul Galaxy S25 Edge si sono rivelate errate, come quella di un design più spesso e di un sistema a tre fotocamere.

La nuova indiscrezione indica poi che Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe essere equipaggiato con una batteria da 3.900 mAh, la stessa del Galaxy S23, ma inferiore rispetto ai 4.000 mAh del Galaxy S24 e del Galaxy S25 base. Questa riduzione è probabilmente dovuta alla ricerca di una forma ultra-sottile, ma potrebbe essere compensata dall’efficienza energetica del chipset Snapdragon 8 Elite, che si presume sarà presente nel dispositivo.

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge si presenta quindi come un prodotto dalle caratteristiche per differenziate: un design sottilissimo, un sistema a doppia fotocamera e una batteria più compatta rispetto ai modelli standard. Tuttavia, molti dettagli rimangono ancora avvolti nel mistero. Con un lancio previsto per aprile 2025, non resta che attendere ulteriori conferme ufficiali da parte di Samsung per scoprire se questo dispositivo riuscirà a conquistare il mercato con il suo approccio audace ed innovativo.