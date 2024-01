Samsung Galaxy S25 e S25+: la fotocamera non verrà aggiornata, pare

Anche se manca pochissimo al debutto dei flagship della serie Galaxy S24, oggi apprendiamo interessanti rumors inerenti i prossimi top di gamma di Samsung per il 2025. La serie Galaxy S25 infatti, arriverà fra tantissimo tempo ma i primi rapporti in merito iniziano già a trapelare online. Stando a quanto si legge, i gadget next-gen (almeno i due modelli “basici”) non riceveranno un grosso update sul versante fotografico.

Samsung Galaxy S25 e S25+: cosa sappiamo ad oggi?

Leggendo qualche informazioni precedente, notiamo che l’insider Revegnus su Twitter/X aveva già affermato qualcosa relativa ai flagship del 2025 di Samsung. Il tipster, mesi fa, aveva dichiarato che sia il Galaxy S25 che il Galaxy S25+ non avrebbero più avuto a bordo il sensore ISOCELL GN3 da 50 Megapixel che ha caratterizzato i terminali da anni a questa parte. Lo abbiamo visto anche in altri modelli come l’S22, l’S22+, lo Z Fold4 e allo Z Fold5, giusto per citarne qualcuno.

Purtroppo, pochi giorni fa c’è stata una smentita: in un nuovo tweet, il leakster ha dichiarato che, a quanto pare, Samsung potrebbe utilizzare anche il GN3 come main camera per i suoi to poi gamma di nuova generazione. In pratica, i piani precedenti per abbandonare il suddetto obiettivo potrebbero essere stati cancellati. Se ciò dovesse rivelarsi veritiero, i modelli top del 2025 avranno ancora un’ottica primaria da 50 Megapixel, identica a quella dei terminali delle vecchie generazione. L’ultrawide potrebbe rimanere da 12 Megapixel, così come il teleobiettivo da 10 Megapixel. Voi cosa ne pensate? Ad ogni modo si tratta di rumor non confermati quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”; restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

