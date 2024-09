Samsung Galaxy S25 con Snapdragon 8 Gen 4: prezzo alle stelle?

Cresce l’attesa per i nuovi Samsung Galaxy S25, in relazione ai quali vi abbiamo già proposto numerosi articoli circa le possibili configurazioni hardware, le funzionalità di cui l’utente potrebbe beneficiare e, aspetto non meno importante, i prezzi di vendita.

Riguardo a quest’ultimo dettaglio, sono emerse interessanti anticipazioni che lasciano presagire un possibile aumento, come diretta conseguenza del processore che Samsung potrebbe decidere di installare a bordo dei suoi prossimi smartphone.

Samsung Galaxy S25: il processore resta un dilemma

Il chipset Exynos 2500 continua ad essere al centro di molteplici speculazioni, mentre per lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm esiste già una data di lancio. Ciò significa che Samsung potrebbe essere costretta a rilasciare la serie Galaxy S25 con il solo processore di Qualcomm: in tal caso, si rischierebbe di andare incontro ad un aumento del prezzo pari al 30% per i consumatori finali.

La motivazione è presto detta: per lo Snapdragon 8 Gen 4 ci si aspetta un costo più elevato rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 3, il che potrebbe spingere Samsung a ritoccare verso l’alto i prezzi della gamma Galaxy S25, sempre ipotizzando l’indisponibilità dell’Exynos 2500 nei tempi previsti. Invece, nel caso in cui entrambi i chip fossero pronti, la gamma Samsung Galaxy S25 seguirebbe la consolidata strategia del “doppio chipset” a seconda del mercato considerato.

Anche il leaker @yamazaki1812 su X, tenendo conto di questi ed altri indizi, sembra aspettarsi un notevole aumento di prezzo per i nuovi Galaxy S25, proprio in virtù dei maggiori costi di produzione determinati dalla possibile “esclusività” del processore Snapdragon 8 Gen 4. In questo caso, Samsung potrebbe decidere di far ricadere l’intero aumento sui clienti oppure di farsene carico in parte, influenzando negativamente i suoi margini di profitto.