Samsung Galaxy S24 Ultra: con quest'offerta è tempo di SALDI (-430€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma del momento offrendo tanta potenza, un’autonomia al top del mercato oltre che un software ricco di funzionalità. Con la nuova offerta eBay disponibile, il top di gamma di casa Samsung è disponibile al prezzo scontato di 1.069 euro, con ben 430 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. La promozione riguarda la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato di seguito.

Samsung Galaxy S24 Ultra: è tempo di saldi per il top di gamma

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma su cui puntare oggi. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, garanzia di prestazioni al top, sotto tutti i punti di vista.

Lo smartphone è dotato di 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e di una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 14 con One UI. Il Galaxy S24 Ultra è dotato di una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel, oltre che della S-Pen.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 1.069 euro, beneficiando così di uno sconto di ben 430 euro oltre che della possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è sfruttabile tramite il box qui di sotto.