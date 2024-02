Samsung Galaxy S24 Ultra: a questo prezzo è davvero IMPERDIBILE (-300€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma del momento, rappresentando uno dei migliori acquisti per chi cerca uno smartphone davvero completo. Con la nuova offerta eBay disponibile in queste ore è possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.499 euro, beneficiando così di 300 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: è il top di gamma da prendere

Il Samsung Galaxy S24 Ultra ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in ogni contesto di utilizzo. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Tra le specifiche tecniche dello smartphone c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh oltre che per una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel. C’è la S-Pen ed è presente il sistema operativo Android 14, con la personalizzazione garantita dalla One UI.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.499 euro. Ci sono, quindi, 300 euro di sconto sul prezzo di listino. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.