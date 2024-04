Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: a meno di 1240€ è il device da comprare OGGI

Il miglior flagship Android che si possa comprare oggi su Amazon è sicuramente il Samsung Galaxy S224 Ultra 5G che, nella sua iterazione color “titanio naturale”, con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage al seguito, si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 1239,48€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

A questa cifra infatti, è da acquistare senza pensarci troppo. Vale tanto e ha un costo elevato, è vero, ma è un prodotto semplicemente unico. Possiede la S Pen all’interno della scocca, ha un processore Qualcomm di fascia altissima e presenta un sensore fotografico da ben 200 Megapixel con OIS che gira video in 8K a 30 fps, ma non finisce qui. Anche la batteria è esagerata e promette un giorno di autonomia con una singola carica. Si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo USB Type-C o mediante la wireless charging.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un top di gamma in tutto e per tutto, costruito con materiali di pregio e con un pannello AMOLED di ultima generazione, da ben 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Non di meno, supporta l’HDR. C’è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da un modem 5G e da 12 GB di RAM al seguito.

Ci sono 256 GB di memoria interna e la batteria da 5000 mAh promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la USB Type-C. A soli 1239,48€, IVA inclusa, il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G è da comprare immediatamente: acquistatelo adesso.