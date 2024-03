Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB: prezzo scontato su Amazon (-319€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è protagonista di una nuova offerta Amazon. Il top di gamma di casa Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.619 euro scegliendo la variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Si tratta di uno sconto di 319 euro. Per ottenere lo sconto è necessario aggiungere, nell’apposito campo dedicato ai codici sconto, il coupon GALAI2803 che garantisce un risparmio aggiuntivo di 100 euro. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto optando per il pagamento in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: a questo prezzo su Amazon è un affare

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma da prendere oggi. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, inoltre, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, garanzia di prestazioni elevate e tanta efficienza. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh oltre a una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512 GB al prezzo scontato di 1.299 euro, con 319 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Lo smartphone è acquistabile anche in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi, al momento del pagamento, aggiungere il codice GALAI2803.