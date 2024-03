Samsung Galaxy S24 Ultra (12+256 GB): a soli 1299€ è un BEST BUY

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta Android veramente spettacolare; si chiama Samsung Galaxy S24 Ultra 5G ed è il dispositivo più esclusivo che vi sia in commercio. Il motivo è semplice: oltre ad essere potentissimo (è dotato di un chipset premium di Qualcomm), è anche super smart visto che è coadiuvato dall’AI e ha una fotocamera pazzesca che può scattare foto e girare video con una qualità professionale. C’è poi la pratica S Pen incorporata nella scocca del dispositivo e la batteria capiente e generosa promette un giorno di autonomia con una singola carica. Il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 1299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si trova in offerta grazie alle promozioni di primavera presenti sul sito; correte a prenderlo prima che termini la promo dedicata o prima che finiscano le scorte.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di punta di Samsung è un’ammiraglia sotto tutti i punti di vista; presenta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da un modem 5G, da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage, non espandibile mediante microSD. C’è il supporto dell’AI per moltissime funzionalità e troviamo a bordo una batteria capiente da oltre 5000 mAh che si ricarica in un lampo. A proposito, il caricabatterie è incluso nella confezione. La main camera è una lente da 200 Megapixel e ci sono altri sensori evoluti che servono per girare video in 8K, scattare foto con zoom esagerati e molto altro ancora.

Il Galaxy S24 Ultra 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo e fatelo vostro adesso, c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.