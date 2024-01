Samsung Galaxy S24: sempre più utenti lamentano colori SBIADITI

Attualmente è in corso un’accesa discussione nella community di Samsung, dalla quale emergono crescenti lamentele da parte dei proprietari di Samsung Galaxy S24 Ultra circa i colori sbiaditi sui display dei loro dispositivi.

L’autore originale del post riferisce poi di aver contattato l’assistenza clienti di Samsung UK, che ha eseguito una verifica del dispositivo tramite lo strumento di diagnostica remota Smart Tutor, senza però ottenere riscontri significativi.

Primi problemi per i nuovi Samsung Galaxy S24

Parte dell’utenza sembra convinta che i colori sbiaditi su Samsung Galaxy S24 Ultra siano la diretta conseguenza del nuovo schermo Gorilla Armor, noto per la sua resistenza e riduzione dei riflessi. Un thread su Reddit suggerisce invece il mancato funzionamento dell’opzione Vivid nelle impostazioni dello schermo. Come ben sappiamo, sugli smartphone Samsung è possibile regolare la Modalità schermo, scegliendo fra Vivida e Naturale. Lo screenshot che vi mostriamo di seguito chiarisce meglio il tutto:

La transizione da Natural a Vivid evidenzia notevoli cambiamenti nella saturazione del colore su Galaxy S21 Ultra. Invece, su Samsung Galaxy S24 Ultra, l’impostazione Vivid pare non avere alcuna efficacia. In maniera del tutto simile, questa anomalia legata all’opzione Vivid sembra interessare anche il modello Galaxy S24+, suggerendo quindi che il problema non sia circoscritto alla versione Ultra.

Difatti, un possessore di Galaxy S24+ che ha notato la stesso difetto è riuscito ad ottenere conferma dal supporto di Samsung in merito alla presenza di un bug, che verrà risolto grazie ad un prossimo aggiornamento software. Le tempistiche non sono ancora definite, ma un presunto dipendente di Samsung USA intervenuto in un thread separato teorizza la fine del mese di febbraio.

Come sempre, vi terremo informati qualora ci fossero nuovi dettagli in merito alla vicenda. Nel frattempo, vi ricordiamo che Samsung Galaxy S24+ è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto di 120 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.