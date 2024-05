Samsung Galaxy S24 in offerta su Amazon: -200€ e Galaxy Watch 6 in regalo (anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy S24 è in offerta su Amazon: la versione da 256 GB dello smartphone compatto di Samsung, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 789 euro invece di 989 euro, beneficiando così di 200 euro di sconto sul prezzo di listino. Da notare, inoltre, che, acquistando lo smartphone entro il 9 giugno, si riceverà in regalo il Galaxy Watch 6 da 40 mm (tutti i dettagli sulle modalità per ottenere lo smartwatch in regalo sono disponibili al link seguente). Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile acquistare lo smartphone in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24: l’offerta Amazon è imperdibile

Il Samsung Galaxy S24 è il compatto da prendere oggi. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Exynos 2400 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14, con 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 256 GB al prezzo scontato di 789 euro, con 200 euro di sconto rispetto al listino, e con possibilità di pagare in 12 rate mensili, con carta di debito. Per chi acquista lo smartphone entro il 9 giugno, inoltre, c’è un Galaxy Watch 6 in regalo. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto