La Now Bar di One UI 7 è "fuori posizione" su certi smartphone Samsung

One UI 7, la nuova interfaccia grafica di Samsung basata su Android 15, introduce una serie di funzionalità innovative, tra cui la Now Bar.

Questo piccolo widget per la schermata di blocco mostra lo stato delle attività in corso come cronometro, timer, riproduzione musicale ed altro ancora. Una feature pensata per tenere sotto controllo determinate informazioni senza dover sbloccare lo smartphone Samsung.

Sui Galaxy S25 ed S24, la Now Bar si posiziona elegantemente nella parte inferiore dello schermo, tra le scorciatoie di avvio rapido e sotto lo scanner per l’impronta digitale. Tuttavia, a bordo dei dispositivi più economici, come il Samsung Galaxy A56, la collocazione della Now Bar è decisamente “meno armoniosa”.

Perché la Now Bar è spostata più in alto su Samsung Galaxy A56?

Un utente su Reddit ha evidenziato la presunta “anomalia” con la Now Bar del suo Samsung Galaxy A56, il che rende l’esperienza d’uso visivamente meno gradevole. La ragione di questo cambiamento va ricercata nella tecnologia degli scanner per le impronte digitali.

I modelli di fascia alta come i Samsung Galaxy S25 e gli S24 utilizzano scanner ultrasonici, che riconoscono l’impronta in un’area leggermente più alta rispetto al bordo dello schermo, lasciando spazio a sufficienza per la Now Bar in basso. Al contrario, molti dispositivi di fascia media ed economica sono equipaggiati con scanner ottici, posizionati nella parte più inferiore del display: di conseguenza, l’animazione dello scanner occupa già quello specifico spazio, costringendo la Now Bar a spostarsi più in alto, con un risultato estetico meno bilanciato.

Fortunatamente, Samsung offre la possibilità di disattivare la Now Bar per chiunque non la trovasse utile o visivamente piacevole. Un’eccezione è però rappresentata dai dispositivi con scanner per impronte digitali situati lungo il profilo laterale, come Samsung Galaxy A26 ed A06 5G, dove la Now Bar viene visualizzata correttamente nella parte inferiore dello schermo.