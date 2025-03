Samsung ha già spoilerato il display del Fold 7 accanto al Fold 6?

Samsung sta affrontando una crescente pressione nel mercato dei dispositivi pieghevoli, dove i competitor, soprattutto cinesi, stanno compiendo passi da gigante.

I recenti rumor e le indiscrezioni suggeriscono che il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7 rappresenterà una svolta notevole per il colosso sudcoreano, colmando diverse lacune che hanno caratterizzato i modelli precedenti.

Durante il Mobile World Congress, Samsung ha mostrato il display destinato a un dispositivo pieghevole non meglio identificato: si tratta di un prototipo del Fold 7?

I nuovi display di Samsung nascondono la piega in modo più efficace

Lo schermo esposto da Samsung, quasi del tutto privo della fastidiosa piega, ha catturato fin da subito l’attenzione, pur non essendo stato possibile testarne direttamente le potenzialità:

Il Fold 6 Special Edition, una versione migliorata del Fold 6, ha già ridotto notevolmente la visibilità della piega e si prevede che il Fold 7 possa fare ulteriori passi avanti in questo senso. Mostrare un design con una piega meno evidente al MWC potrebbe essere un segnale dell’intenzione di Samsung nell’adottare questa tecnologia con i prossimi modelli. Tuttavia, è importante ricordare che un prototipo esposto in fiera non garantisce che tale soluzione sia già pronta per il mercato.

Oltre allo schermo migliorato, Samsung Galaxy Fold 7 dovrebbe presentare un design più ampio e sottile rispetto al predecessore, con angoli squadrati che conferiscono un aspetto più moderno: le dimensioni ridotte e la maggiore praticità lo renderebbero più accattivante per gli utenti. Pur non prevedendo alcun record in termini di spessore o di “invisibilità" della piega, il dispositivo sembra puntare su un’estetica più raffinata ed al passo con i tempi.

Per quanto riguarda il comparto hardware, Samsung Galaxy Fold 7 dovrebbe mantenere la batteria da 4.400 mAh del Fold 6, introducendo però una fotocamera principale da 200 MP: un upgrade significativo per chi cerca prestazioni fotografiche di alto livello. Questi miglioramenti, uniti a un design più curato, potrebbero aiutare Samsung a riconquistare la fiducia di un mercato sempre più esigente e competitivo.