Samsung Galaxy S24, finalmente in offerta: tuo con un risparmio di 200€

SoC potentissimo, IA integrata e un comparto fotografico niente male. Il Samsung Galaxy S24 è un flagship essenziale stratosferico e oggi può essere tuo ad un prezzo bomba: con lo sconto del 20%, su Amazon lo paghi solamente 789€ – con la possibilità di spezzare l’importo in più rate mensili al momento del checkout.

Il cuore del Galaxy S24 è il processore Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce prestazioni elevate in qualsiasi situazione. Puoi giocare ai titoli più impegnativi come “Call of Duty Mobile” con impostazioni grafiche al massimo e ancora ottenere frame rate fluidi, o utilizzare applicazioni come Adobe Lightroom per modifiche fotografiche in tempo reale. Questo processore, leggermente overclockato rispetto alla concorrenza.

Il display del Galaxy S24 è stupendo. Con una luminosità di picco di 2600 nits, supera di gran lunga il modello precedente, rendendo lo schermo visibile anche sotto la luce diretta del sole. I colori sono vividi e accattivanti, rendendo l’esperienza visiva molto piacevole sia durante la visione di contenuti multimediali che nell’uso quotidiano.

La batteria da 4000 mAh, sebbene non sia molto più grande rispetto a quella del Galaxy S23, offre una durata notevolmente migliorata, permettendo di arrivare a fine giornata senza problemi anche con un uso intenso.

La fotocamera del Galaxy S24 mantiene la configurazione del modello precedente con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. Le foto risultano vivaci e dettagliate, con una buona uniformità di tono tra i vari sensori. Le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione sono molto solide.

Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare l’offerta: acquista subito il Samsung Galaxy S24 a meno di 790€.