Samsung Galaxy S24 FE sta arrivando: l'indizio non lascia dubbi

Non è più un segreto il fatto che il colosso sudcoreano stia lavorando sul nuovo Samsung Galaxy S24 FE: le indiscrezioni a riguardo circolano ormai da diverso tempo. Tuttavia, è finora mancata una conferma da parte dell’azienda in merito all’esistenza del dispositivo.

Oggi, però, le cose sono decisamente cambiate: Samsung ha infatti elencato il suo Galaxy S24 FE sul sito ufficiale.

Samsung Galaxy S24 FE: cosa sappiamo al momento

La pagina di supporto per il modello elencato con il codice SM-S721B, vale a dire la versione internazionale del Galaxy S24 FE, è stata individuata sul sito web di Samsung Francia, come mostrato nello screenshot condiviso di seguito:

Questa mossa conferma ufficialmente l’arrivo del Samsung Galaxy S24 FE e, in particolare, la pubblicazione della pagina di supporto suggerisce un lancio imminente dello smartphone. Pur non essendo specificati ulteriori dettagli, le precedenti fughe di notizie ci hanno offerto un quadro generale piuttosto chiaro in relazione al telefono.

Secondo i rumor, Samsung Galaxy S24 FE verrà equipaggiato con il SoC Exynos 2400, lo stesso chipset del Galaxy S24 e del Galaxy S24+. Il telefono sarà pronto all’uso con Android 14 e probabilmente con One UI 6.1.1. Le configurazioni di memoria disponibili includeranno un modello con 8 GB di RAM e la fotocamera principale posteriore utilizzerà un sensore ISOCELL HP3 da 50 MP.

Rispetto al Galaxy S23 FE dello scorso anno, il nuovo modello Fan Edition avrà cornici più sottili, uno schermo più grande e un design più slanciato. Inoltre, lo smartphone sarà disponibile in quattro diverse colorazioni. Vi terremo aggiornati qualora trapelassero ulteriori anticipazioni su Samsung Galaxy S24 FE a ridosso del lancio ufficiale.