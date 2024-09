Samsung Galaxy S24 FE messo in preordine per errore, prezzi e specifiche

Eravamo tutti curiosi di conoscere prezzi e specifiche del nuovo Samsung Galaxy S24 FE. Questo desiderio è stato esaudito dal colosso sudcoreano che, per errore, ha già messo in preordine il nuovo top di gamma low cost nel suo “negozio online” negli Stati Uniti.

Inoltre, grazie a questo errore sappiamo anche quando sarà disponibile. Secondo quanto pubblicato accidentalmente il Galaxy S24 FE dovrebbe essere disponibile dal 3 ottobre 2024. Informazioni interessanti per tutti coloro che stanno aspettando solo l’uscita di questo smartphone.

Ha sempre fatto “gola” il top di gamma low cost. Ci si aspetta tanto dal Samsung Galaxy S24 FE. Vediamo quindi prezzi (in dollari) e specifiche tecniche di questo telefono che potrebbe far felici molti utenti fedeli alla serie FE di Samsung.

Samsung Galaxy S24 FE: cosa sappiamo sui prezzi

Il Samsung Galaxy S24 FE, messo in preordine accidentalmente negli Stati Uniti dal colosso sudcoreano, sarà disponibile in 2 versione. Quella da 128GB che costerà 649,99$ e quella da 256GB che costerà 709,99$.

Come vi avevamo già anticipato, queste informazioni confermano che il Samsung Galaxy S24 FE quest’anno sarà più costoso rispetto al suo modello precedente.

Una conferma ai dubbi che non farà di certo piacere a chi ha intenzione di acquistarlo. Tuttavia, Samsung potrebbe proporlo in bundle interessanti e convenienti come fece lo scorso anno con il Galaxy S23 FE. Tutto sta ad avere un po’ di pazienza e capire la situazione al momento della disponibilità anche in Italia.

Specifiche tecniche

Con i prezzi, del Samsung Galaxy S24 FE sono anche state rivelate le specifiche tecniche. Da quanto emerso si può confermare che si tratta, come al solito, di un ottimo smartphone che unisce qualità e prestazioni a un prezzo conveniente e interessante. Vediamo insieme cosa ha rivelato il preordine di questo telefono:

display SUPER AMOLED Full HD da 6,7 pollici e 120Hz di refresh rate;

da 6,7 pollici e 120Hz di refresh rate; processore Exynos 2400e ;

; fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP, fotocamera anteriore grandangolare da 50MP e fotocamera anteriore con teleobiettivo da 8MP e zoom ottico 3x;

ultra-grandangolare da 12MP, fotocamera anteriore grandangolare da 50MP e fotocamera anteriore con teleobiettivo da 8MP e zoom ottico 3x; fotocamera anteriore da 10MP;

da 10MP; colorazioni in blu, grafite, grigio e menta.

Infine, il Galaxy S24 FE sarà dotato di tutte le funzionalità fornite da Galaxy AI.