Samsung Galaxy S24 FE, nuovi indizi sui prezzi: fin troppo alti

Finora non è trapelata alcuna data ufficiale per il lancio del nuovo Samsung Galaxy S24 FE, ma ci sono già diverse anticipazioni relative alle caratteristiche dello smartphone.

In base alle immagini trapelate online, corredate puntualmente dalle possibili caratteristiche tecniche, sembra che il Galaxy S24 FE di Samsung beneficerà di alcune modifiche rispetto al predecessore: tra queste, sicuramente il prezzo.

Negli scorsi giorni, infatti, sono emersi ulteriori dettagli riguardanti quello che dovrebbe essere il costo del telefono negli Stati Uniti: la notizia, ovviamente, non è stata accolta in modo positivo.

Samsung Galaxy S24 FE: prezzo ben oltre le previsioni

Secondo quanto riportato dal leaker Steve Hemmerstoffer, la versione da 128 GB del Samsung Galaxy S24 FE potrebbe costare 649 dollari, con un incremento di 50 dollari rispetto al Galaxy S23 FE, lanciato l’anno scorso a 599 dollari. Anche la variante da 256 GB dovrebbe subire il medesimo aumento, raggiungendo i 709 dollari, sempre con una differenza di 50 dollari rispetto al modello corrispondente della passata generazione.

Questi aumenti non sembrano riguardare solo il mercato americano. Infatti, precedenti indiscrezioni sui prezzi in Europa indicavano un aumento di circa 50 euro, il che fa pensare ad una strategia di incremento dei prezzi a livello globale. Se confermati, tali cambiamenti potrebbero rendere Samsung Galaxy S24 FE decisamente meno competitivo, soprattutto considerando poi una concorrenza interna del ben più blasonato Samsung Galaxy S24 in versione base. Con una differenza di prezzo ancora più limata fra i due modelli, la scelta di optare per il Galaxy S24 standard sarebbe del tutto naturale.

Inoltre, l’assenza del Galaxy A55 sul mercato statunitense complica ulteriormente la situazione per chiunque fosse alla ricerca di uno smartphone Samsung di fascia media. Per concludere, ricordiamo che stiamo parlando di informazioni ancora non confermate: la speranza è che Samsung possa stupirci ribaltando la situazione e presentando un Galaxy S24 FE dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.