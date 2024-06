Samsung Galaxy S24 FE potrebbe avere una fotocamera già vista

Nelle ultime settimane si sono rincorsi numerosi rumor sul nuovo Samsung Galaxy S24 FE, il cui debutto nel mercato è atteso per dopo l’estate. Molti i dettagli condivisi della presunta scheda tecnica, anche se fino ad oggi non c’erano notizie chiare sul comparto fotografico.

Ad accendere i riflettori su questo elemento ci ha pensato la redazione di GalaxyClub.nl, blog indipendente olandese, che ha rilanciato l’indiscrezione secondo cui il prossimo S24 FE monterà una fotocamera già vista. Citati anche dai colleghi di Android Authority, i ragazzi di GalaxyClub hanno suggerito che il comparto fotografico dovrebbe essere lo stesso dei modelli Galaxy S23, Galaxy S23 FE e Galaxy S24, ossia l’attuale ISOCELL GN3 da 50 megapixel, con sensore 1/1.57″ e pixel da 1 micrometro.

Samsung Galaxy S24 FE: nuovo rumor sul comparto fotografico

Stando così le cose, sul fronte delle camere Galaxy S24 FE non porterebbe un aggiornamento significativo da poterlo consigliare rispetto agli altri modelli citati qui sopra, in particolare Galaxy S23 e Galaxy S23 FE. E a proposito del modello Fan Edition dello scorso anno, quest’ultimo aveva introdotto un piccolo miglioramento sia per la camera posteriore che quella anteriore, ecco perché il recente rumor di GalaxyClub sull’S24 FE potrebbe lasciare l’amaro in bocca a diversi utenti (se venisse confermato).

Sarà ora interessante capire se nel corso delle prossime settimane ci saranno nuovi rumor al riguardo, che potrebbero perfino andare in direzione totalmente opposta a quella appena tracciata. Di tempo d’altronde ce n’è ancora parecchio, visto e considerato che il Samsung Galaxy S24 FE non dovrebbe debuttare sul mercato prima della fine dell’estate.