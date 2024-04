Samsung Galaxy S24 FE è in cantiere: ecco come sarà

Stando a quanto si apprende, sembra che Samsung stia iniziando a lavorare sul nuovo flagship killer della line-up del 2024. In poche parole, il Galaxy S24 FE 5G è in cantiere anche se potrebbe arrivare con qualche mese di ritardo rispetto alla roadmap iniziale.

Samsung Galaxy S24 FE 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: pochissimi mesi fa, il colosso sudcoreano ha svelato al mondo la sua serie di smartphone di punta per il mercato internazionale: adesso che sta arrivando l’estate invece, ci avvicinando al debutto dei pieghevoli next-gen, della serie Galaxy Watch 7 e degli anelli Galaxy Ring. Tuttavia, pare che ci sia anche un midrange di punta nella lista dei prodotti che giungeranno sugli scaffali internazionali dei prossimi mesi. Lo riporta il portale di GalaxyClub che cita una fonte attendibile per le fughe di notizie di casa Samsung. Il terminale ha il nome in codice R12 e segue lo schema visto con i precedenti modelli (S20 FE=R8, S21 FE= R9, S23 FE=11). Grande assente il Galaxy S22 (nome in codice R10) che però la compagnia ha deciso di non portare avanti per qualche strana ragione.

Tornando a noi, cosa sappiamo dell’ipotetico e futuro Galaxy S24? Ad oggi molto poco, purtroppo. Potrebbe venir annunciato nell’autunno di quest’anno ma è solo una speculazione basata su pochi fatti certi. Voi cosa ne pensate? Cosa vorreste vedere da un terminale del genere e soprattutto, dove si collocherebbe visto che la serie è già molto ampia?

Citiamo però che il Galaxy S23 FE è giunto sul mercato con una scheda tecnica veramente interessante; è dotato infatti di un Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD da noi in Europa (nel resto del mondo presenta il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1), ha 8 GB di RAM e 218 o 256 GB di memoria interna.

Ha uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Vanta Android 13 con skin One UI 5.1 (aggiornata però ad Android 14). Presenta una batteria da 4500 mAh che si ricarica rapidamente a 25W via cavo o tramite wireless charging a 15W. La main camera è da 50 Megapixel con OIS.

