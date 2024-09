Samsung Galaxy S24 FE in 4 colorazioni: può costare oltre 800€

Sono appena trapelati i (nuovi) prezzi di Samsung Galaxy S24 FE, grazie all’ennesima fuga di notizie ad opera dell’informatore Arsène Lupin su X. Appena ieri vi avevamo parlato di un possibile aumento pari a ben 100€, ma tali informazioni contrastano con quanto divulgato nelle ultime ore.

Quanto costerà Samsung Galaxy S24 FE

Secondo le informazioni, Samsung Galaxy S24 FE in versione da 128 GB di memoria interna avrà un prezzo di 749€ (per cui, non i 799€ inizialmente previsti), mentre la variante con 256 GB costerà 809€. Questo rappresenta comunque un aumento rispetto al Galaxy S23 FE, che al lancio aveva un prezzo di 699€ per il modello da 128 GB.

Oltre ai prezzi, sono stati confermati i colori disponibili: Samsung Galaxy S24 FE sarà offerto nelle tonalità blu, grafite, menta e giallo:

Immagini

Samsung Galaxy S24 FE sarà dotato di un display FullHD+ da 6,7 pollici con una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz ed una luminosità massima di 1.900 nit. Sul retro, sarà presente una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da una fotocamera ultrawide da 12 MP ed un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x.

Per quanto riguarda la velocità di ricarica, Samsung Galaxy S24 FE supporterà la ricarica cablata da 25 W e quella wireless da 15 W. Il design del telefono sarà in linea con gli altri dispositivi della gamma Samsung, con un display piatto e un foro centrale per la fotocamera selfie, mentre sul retro le tre fotocamere saranno disposte verticalmente.

Ricordiamo che non dovrebbe mancare molto al lancio di Samsung Galaxy S24 FE, per cui continuate a seguirci per non perdere tutte le anticipazioni sul dispositivo.