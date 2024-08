Samsung Galaxy S24 FE ormai ad un passo dal lancio ufficiale

All’inizio di quest’anno, Samsung ha introdotto la nuova serie di smartphone Galaxy S24, che tuttavia potrebbero risultare troppo costosi per una certa fascia d’utenza.

Niente paura: avendo a disposizione un budget più limitato, l’alternativa perfetta sembrerebbe ormai dietro l’angolo, vale a dire Samsung Galaxy S24 FE, del quale avevamo anticipato l’imminente arrivo sul mercato.

Tutto pronto per l’esordio di Samsung Galaxy S24 FE

Secondo un report di 91mobiles, Samsung Galaxy S24 FE è stato individuato sul sito web di certificazione BIS. Questo avvistamento conferma l’esistenza dello smartphone, pur non fornendo dettagli specifici circa la data di lancio. Tuttavia, il fatto che lo scorso 16 agosto sia apparso su un portale di certificazione suggerisce una presentazione ufficiale imminente:

Considerando il lancio di Samsung Galaxy S23 FE avvenuto ad ottobre dello scorso anno, è possibile che per Galaxy S24 FE si segua la medesima tempistica. Già nel mese di giugno, alcune immagini trapelate online hanno mostrato il design del dispositivo, che in linea generale sembra richiamare molto quello di Galaxy S24 in versione standard.

Per quanto riguarda le prestazioni, dovrebbero avvicinarsi parecchio a quelle offerte dagli ultimi top di gamma. Un rapporto di marzo ipotizza che Samsung Galaxy S24 FE possa essere equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Al contrario, il Galaxy S23 FE utilizzava lo Snapdragon 8 Gen 1, nonostante fosse già disponibile il Gen 2.

Nel concreto, e nonostante i rumor appena citati, Samsung potrebbe seguire una strategia simile anche per il nuovo Galaxy S24 FE allo scopo di limitare costi di produzione e, conseguentemente, il prezzo di vendita finale.