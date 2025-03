One UI 7, cresce la lista dei dispositivi Samsung compatibili: elenco aggiornato

Samsung ha ulteriormente chiarito quali dispositivi riceveranno la One UI 7 e, soprattutto, quando l’update sarà disponibile per gli smartphone e i tablet compatibili.

La lista ufficiale, confermata attraverso un comunicato di Samsung Singapore, include principalmente i modelli di fascia alta, con alcune interessanti sorprese e qualche inevitabile esclusione.

L’aggiornamento di Samsung partirà il 7 aprile in diversi mercati chiave tra cui India, Corea, Emirati Arabi e Nuova Zelanda, per poi estendersi gradualmente al resto del mondo.

Quali dispositivi riceveranno la One UI 7 di Samsung

Fatte le dovute premesse, andiamo quindi ad elencare gli smartphone e i tablet di Samsung su cui prossimamente arriverà la nuova One UI 7:

Serie Samsung Galaxy S:

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Serie Samsung Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Serie Samsung Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite

Mancano all’appello i modelli low budget delle serie Galaxy A, M ed F, anche se Samsung precisa che la lista è ancora parziale. Particolarmente curioso il caso del Galaxy Tab S6 Lite: mentre la versione del 2024 è presente in questo elenco, per il modello del 2022 la situazione rimane incerta, nonostante abbia teoricamente diritto ad un ulteriore aggiornamento.

Ormai lo sappiamo: la One UI 7 promette miglioramenti in termini di prestazioni e nuove funzionalità, anche se la situazione potrebbe variare in base all’unità considerata. Per i possessori di uno dei dispositivi inclusi nella lista, l’attesa sta per finire. Per tutti gli altri, vale la pena tenere d’occhio gli annunci ufficiali di Samsung: l’elenco dei modelli supportati potrebbe ancora crescere.