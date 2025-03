Samsung Galaxy S23 otterrà la One UI 7 ma rinuncerà a queste funzioni

Samsung ha recentemente lanciato l’aggiornamento beta di One UI 7 per la serie dei Galaxy S23, ma non tutte le funzionalità introdotte con i Galaxy S25 sono state incluse.

L’azienda ha poi chiarito quali funzioni di Galaxy AI non saranno disponibili per i possessori dei Galaxy S23, nonostante l’arrivo del nuovo sistema operativo. Tra le rinunce più significative ci sono Audio Eraser e la Ricerca in Linguaggio Naturale nelle Impostazioni, due feature che rimarranno esclusive per i dispositivi Samsung più recenti, come la serie Galaxy S24, il Galaxy S24 FE, i pieghevoli Z Flip 6 e Z Fold 6, oltre ai tablet della serie Tab S10.

I possessori di Samsung Galaxy S23 dovranno fare a meno di queste funzionalità di One UI 7

Audio Eraser, una delle funzioni più apprezzate della One UI 7 di Samsung, sfrutta l’NPU integrato nel telefono per identificare fino a sei tipi di suoni all’interno di un video. Gli utenti possono regolare il volume di ciascun suono o addirittura eliminarlo completamente, ad esempio rimuovendo il rumore del vento o le voci di fondo. Una funzione particolarmente utile per chi vuole perfezionare i propri video senza ricorrere a software esterni.

La Ricerca in Linguaggio Naturale, invece, permette di trovare impostazioni specifiche utilizzando frasi di uso comune. Per esempio, digitando “mi fanno male gli occhi” nella barra di ricerca delle Impostazioni, il telefono suggerirà opzioni come la modalità scura o il filtro per il comfort visivo, semplificando notevolmente l’esperienza d’uso.

Nonostante queste mancanze, i Samsung Galaxy S23 riceveranno comunque numerosi miglioramenti con l’arrivo della One UI 7, tra cui il nuovo design dell’interfaccia, le app di sistema aggiornate e funzioni come Drawing Assist e Writing Assist. Samsung, come specificato all’inizio, ha già distribuito la prima versione beta per la serie degli S23 e prevede di rilasciare ulteriori aggiornamenti in attesa di rendere disponibile la versione stabile di One UI 7.