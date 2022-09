Samsung Galaxy S23 Ultra avrà il sensore da 200 Megapixel, confermato

Oramai è certo: il futuro flagship Samsung Galaxy S23 Ultra disporrà di un sensore fotografico da ben 200 Megapixel. Si può dire che questo è “confermato al 100%”.

Abbiamo parlato a lungo di questa indiscrezione inerente il prossimo top di gamma del marchio sudcoreano. Dai rumors abbiamo letto che si tratta di un sensore da 200 Megapixel posto nel modulo fotografico posteriore. Ora, un affidabile tipster ci ha fornito più dettagli sulle ottiche del prossimo S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa sappiamo sulle fotocamera?

Il rumor ci arriva dal noto leakster del web Ice Universe; lui è sempre stato una fonte affidabile di informazioni inerenti i prodotti del marchio coreano. Ora l’insider afferma che – sicuramente – Galaxy S23 Ultra avrà una main camera da 200 mpx e un sensore da 1/1,3 pollici con dimensioni di 0,6μm. L’apertura invece, dovrebbe essere di f/ 1.7 e dovrebbe essere in grado di registrare video e foto con tantissima luce. Curiosamente, non sarà l’ISOCELL HP1 o l’HP3 che abbiamo visto in rete in questi mesi o sui nuovi Motorola Edge 30 Ultra o Xiaomi 12T Pro (quest’ultimo ancora da rilasciare). Ci potrebbe essere un inedito sensore ISOCELL mai visto prima.

Giusto per fare un confronto, il precedente S22 Ultra (l’attuale ammiraglia del marchio) presenta un sensore da 108 Mpx con dimensione di 1/1,33 pollici e pixel da 0,8 µm; l’apertura è di f/1,8. L’insider del web ha anche detto che il nuovo sensore sarà anche più grande di quello che abbiamo visto sulla main camera di 48 mpx del nuovo iPhone 14 Pro. Insomma, ci sono molte aspettative su questo gioiello; vi invitiamo a prendere questi rumor con “un pizzico di sale”.

