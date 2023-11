Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12+512 GB): sconto FOLLE di 410€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Samsung veramente strepitoso: si chiama Galaxy S23 Ultra 5G ed è l’ammiraglia del momento. È il flagship più potente del mercato, nonché il più originale visto che è, al tempo stesso, sia un batteryphone che un cameraphone, ma non solo. Il terminale è potentissimo visto che è dotato di un SoC all’avanguardia di Qualcomm, con frequenza di clock esagerata (superiore ai 3 GHz) e ciò vi permetterà di utilizzare il device anche per giocare ad alti livelli. Dulcis in fundo, non scalderà mai perché ha un ottimo sistema di dissipazione del calore, ha un’autonomia degna di nota e una batteria che è in grado di ricaricarsi in un lampo con la fast charge via cavo.

Questa meraviglia dunque, nella sua iterazione color “Phantom Black”, con 12 GB di RAM e 512 GB di storage su memorie UFS 4.0, è disponibile su Amazon al prezzo sensazionale di 1249,00€, IVA inclusa, al posto di 1659,00€. Lo sconto, come potete vedere, è altissimo, pari a 410€ sul valore di listino. Non pensateci troppo e prendetelo adesso prima che finisca la promo dedicata o prima che terminino le scorte.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: l’ammiraglia più esclusiva

Oltre a presentare una scheda tecnica degna di nota, il Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung è anche un business phone adatto a chi scrive molto, a chi prende spesso appunti o deve postprodurre le immagini per i social network. Ha la S Pen incorporata nella scocca, è ricca di features smart, e il display è un pannello QHD+ da 6,8″ LTPO di seconda generazione con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Con il suddetto prodotto farete anche immagini splendide e video in 8K; il merito è della main camera da 200 Megapixel con OIS e delle altre lenti di punta.

Dulcis in fundo, lo smartphone di Samsung è un vero best buy al prezzo di 1249,00€; non lasciatevelo sfuggire, anche perché c’è la consegna celere e immediata entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

