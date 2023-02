Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: finalmente UFFICIALI

Finalmente Samsung ha tolto i veli ai nuovissimi flagship della serie Galaxy S23. La line-up è composta da tre modelli; troviamo la versione vanilla da 6,1 pollici, l’iterazione Plus da 6,6″ e il magnifico e gigantesco Ultra con pannello da 6,8 pollici e S Pen integrata nella scocca. È una gamma progettata per garantire un’esperienza premium di altissimo livello. In più, il design è ecosostenibile.

Con Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, l’azienda intende inaugurare una nuova era nella telefonia mobile. I dispositivi sono stati creati per consentire agli utenti di esplorare la propria creatività. I nuovi smartphone infatti, sono cameraphone incredibili, con funzioni di qualità cinema e features correlate dall’intelligenza artificiale. Sotto la scocca troviamo il processore “Snapdragon 8 Gen 2 Platform for Galaxy”, una versione speciale del SoC di punta di Qualcomm.

Alleghiamo di seguito le parole di TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics:

“L’impatto di una tecnologia non si misura soltanto in base a cosa consente agli utenti di oggi, ma valutando anche come contribuisce a creare un futuro migliore. Galaxy S23 Ultra e l’intera serie Galaxy S rappresentano i nuovi standard per un’esperienza di smartphone premium e affidabile. Stiamo ridefinendo le prestazioni di punta unendo potenza e innovazione duratura in dispositivi che hanno un minore impatto ambientale”.

Samsung Galaxy S23, 23+ e S23 Ultra: cameraphone premium senza compromessi

Il Galaxy S23 Ultra ridefinisce le regole della fotografia; sensore principale con 200 MP Adaptive Pixel che sfrutta le ultime tecnologie in ambito video che l’azienda ha sviluppato per questo gioiellino. Mai visto un comparto fotografico simile su un prodotto di Samsung.

Con la Nightography–mode poi, si potranno filmare concerti, cantanti e molto altro, anche di notte, con una nitidezza e una luminosità mai vista prima. Il rumore sarà assente perché l’algoritmo basato sull’AI sarà in grado di eliminarlo, esaltando i dettagli degli oggetti e i toni cromatici. Eccellenti anche gli altri due obiettivi presenti sulla back cover dell’ammiraglia, aventi rispettivamente, risoluzione di 50 e 12 Megapixel.

Arriviamo poi al software di bordo: qui abbiamo un autofocus rapidissimo mai visto prima, e in poi, c’è la prima Galaxy Super HDR, una nuova fotocamera per i selfie che consente di girare video a 60 fps. Per i più esigenti c’è la modalità Expert RAW che riprende immagini in stile DSLR e dona agli utenti un controllo sull’immagine di qualità professionale. Citiamo l’app Camera Controller presente su Galaxy Watch 5 per lo scatto da remoto attivabile dal proprio polso.

Aggiungiamo anche che le foto e i video in condizioni di scarsa luminosità ora sono stati migliorati e resi più stabili grazie all’OIS e le clip arrivano fino all’8K a 30 fps con angolo di visione più ampio. Si può registrare l’audio a 360° grazie alla cuffiette Galaxy buds2 Pro per un sound multidimensionale. Ottima anche l’intelligenza artificiale che analizza tutti i dettagli dei soggetti inquadrati.

Sui modelli Galaxy S23 e S23+ viene aggiornato il design dell’app Samsung Galaxy; ora troviamo un’esperienza ancora più completa che renderà unica l’esperienza di scatto.

Arriviamo al processore: la nuova “Snapdragon ® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” offre performance lato gaming senza precedenti. Mai vista una simile potenza a bordo di un flagship. Inoltre, Galaxy S23 Ultra, il gaming phone per eccellenza, dispone anche di una batteria da 5000 mAh che si ricarica in pochissimi minuti.

Il più incredibile della famiglia, il Galaxy S23 Ultra, con il suo schermo di alto livello da 6,8 pollici, curvo sui lati ma piatto al centro, dona un’immersività strepitosa rispetto ad altri prodotti presenti in commercio. Con la funzione Enhanced comfort si potranno regolare i colori, i livelli di contrasto e molti altri parametri.

Non di meno, tutti i device della serie S23 sono stati realizzati con materiali riciclati: vetro e alluminio, plastica riciclata, e non solo. La qualità però non viene meno; la gamma S23 è la prima a presentare un vetro Gorilla Glass Victus 2 di Corning che rende il display ancora più resistente di quello dei precedenti modelli.

Samsung garantisce quattro generazioni di major update di Android e cinque anni di patch di sicurezza. Acquistare un nuovo Galaxy oggi, equivale a far un buon investimento nel tempo.

I dispositivi del marchio sudcoreano sono poi super sicuri; sono tutti dotati di Knox, la protezione end-to-end del costruttore, una delle più efficaci del settore.

Arriviamo ora ai prezzi e alla disponibilità. I telefoni saranno acquistabili in Phantom Black, Cream, Green e Lavender. Il modello base Galaxy S23 si potrà comprare in due configurazioni:

Galaxy S23+ invece:

Il modello premium, Galaxy S23 Ultra:

8GB + 256GB al prezzo di 1.479€ ;

; 12+512 GB: 1659€ ;

; 12 GB+ 1 TB: 1899€.

Chi acquisterà uno di questi device entro il prossimo 16 febbraio 2023, registrandolo entro il 24 aprile, riceverà un rimborso, variabile in base al modello scelto:

S23 Ultra 1TB: 240€;

S23 Ultra 512 GB: 180€;

S23+ 512 GB: 120€;

S23 256 GB: 60€.

Quale sarà la vostra scelta?

