Samsung Galaxy S23: PREZZO REGALO su eBay, SOLO per OGGI

Approfitta subito dell’offerta del giorno che su eBay ha come protagonista uno smartphone ancora molto valido, dalle prestazioni elevate. Aggiudicati un top di gamma a prezzo regalo. Solo per oggi, il Samsung Galaxy S23 128GB è tuo a 524 euro, invece di 749,90 euro. Niente male vero?

Ma devi sbrigarti, perché con questo sconto sta andando letteralmente a ruba. Inoltre, con eBay, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. E non è finita qui. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero, senza finanziamento.

Samsung Galaxy S23: tanta potenza a un piccolo prezzo

Oggi è il tuo giorno fortunato. Acquistando un Samsung Galaxy S23 128GB ottieni un vero e proprio top di gamma a piccolo prezzo. La sua potenza ti lascerà a bocca aperta fin dal primo utilizzo. Infatti, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 hai prestazioni elevatissime.

La batteria da 3900 mAh garantisce un’autonomia pazzesca. Pensa, hai fino a 22 ore di riproduzione video. Il display da 6,1 pollici Full HD+ Dynamic AMOLED a 120Hz è super colorato e ultra fluido. Cosa stai aspettando?

Acquistalo ora a soli 524 euro, invece di 749,90 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 174,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.