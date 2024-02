Samsung Galaxy S23: in offerta a meno di 600€ su Amazon è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy S23 diventa sempre più conveniente. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone compatto di Samsung con un prezzo scontato di 584 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa uno smartphone potente e con un prezzo sempre più accessibile. Tra i compatti, il Galaxy S23 non ha rivali oggi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S23 è lo smartphone giusto per chi cerca tanta potenza in dimensioni compatte. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display AMOLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni al top. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo è Android 14 con One UI. Da notare che Samsung ha confermato l’arrivo, a breve, delle funzionalità Galaxy AI introdotte sul Galaxy S24 anche sul Galaxy S23.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 584 euro. Lo smartphone è spedito da Amazon ed è disponibile con consegna immediata. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo. Per sfruttare l’occasione e acquistare lo smartphone di Samsung in offerta basta seguire il link qui di sotto.