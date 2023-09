Samsung Galaxy S23 FE avvistato (di nuovo) online:

Samsung Galaxy S23 FE è appena stato avvistato sul portale cinese TENAA; dal sito in questione possiamo vedere una prima immagine ufficiale del device da tutti i lati. Ad ogni modo, dopo tantissime indiscrezioni e fughe di notizie, sembra che il debutto di questo flagship killer sia veramente alle porte. Il lancio potrebbe avvenire molto presto e, dai rapporti emersi in passato, sappiamo che potrebbe arrivare insieme alla line-up di tablet Galaxy Tab S9 FE. Altre indiscrezioni suggeriscono perfino l’arrivo sul mercato della seconda generazione dei Galaxy SmartTag.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo ad oggi?

Vedendo le immagini pubblicate dall’ente per la certificazione TENAA possiamo notare che il telefono sarà molto simile all’attuale Galaxy S23 standard. Il design di fatto non dovrebbe differire ma le specifiche del modello “Fan Edition” dovrebbero essere diverse.

Si parte dallo schermo che sarà da 6,3 pollici (leggermente già grande dell’iterazione vanilla) con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel (FullHD+). Supporterà 16 milioni di colori e la profondità colore a 8 bit. Il refresh rate dovrebbe essere di 120 Hz, probabilmente non variabile. Le dimensioni del dispositivo saranno, probabilmente, di 158,0 x 76,5 x 8,2 mm e il peso invece, di circa 210 grammi.

Dai rumors apprendiamo che disporrà di un processore Snapdragon 8 Gen 1, anche se alcuni paesi potrebbero ricevere la variante con il Samsung Exynos 2200 (è lo stesso chip che ritroviamo nella line-up Galaxy S22 del 2022). Il modello emerso sul TENAA dispone della soluzione di Qualcomm con architettura ad otto core e frequenza massima di 2,99 GHz. Il tutto sarà coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da storage da 128 o 256 GB.

Sul versante fotografico infine, il Galaxy S23 FE potrebbe avere una main camera da 50 Megapixel con OIS seguita da un’ultrawide da 8 Megapixel e da una lente tele da 12 Mpx. La selfiecam invece, sarà da 10 Megapixel. La batteria dovrebbe essere da 4370 mAh con fast charge rapida da 25W. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 13 con skin One UI 5.1, aggiornabile in futuro, alla One UI 6.0.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S23 base costa solo 658,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

