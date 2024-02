Samsung Galaxy S23 da 256 GB in offerta a 612€ su Amazon: è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy S23 continua a rappresentare la soluzione giusta per acquistare un nuovo smartphone compatto. Con la nuova offerta Amazon, disponibile solo per un breve periodo di tempo, è possibile acquistare il dispositivo nella variante da 256 GB al prezzo scontato di 612 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy S23 da 256 GB: a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S23 da 256 GB è la soluzione giusta per chi cerca uno smartphone compatto, veloce e con un ottimo prezzo. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel.

Lo smartphone di Samsung è già aggiornato ad Android 14 con l’ultima versione della One UI. Il dispositivo è dotato di supporto Dual SIM oltre che di un sensore di impronte digitali sotto al display. C’è anche il chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 da 256 GB al prezzo scontato di 612 euro. Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo di tempo, basta premere sul box qui di sotto, per poi aggiungere il dispositivo al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.