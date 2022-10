Samsung Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2: avvistato in rete

Si dice che la variante americana del futuro flagship di casa Samsung, il Galaxy S23, disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 prossimo al debutto. Il dispositivo infatti, è appena stato individuato presso il portale di benchmarking Geekbench.

Come abbiamo più volte detto, Samsung presenterà, a febbraio del prossimo anno, le ammiraglie next-gen per il 2023. La nuova formazione sarà incredibile e dovrebbe essere composta da tre modelli: un S23 basico, un S23 Plus (o Pro?) e un S23 Ultra. Di quest’ultimo abbiamo letto tantissime indiscrezioni, degli altri due invece, stiamo apprendendo dettagli e informazioni solo negli ultimi giorni.

Samsung Galaxy S23: facciamo il punto

Per esempio, scopriamo che l’S23 standard sarà il più compatto della line-up. Il telefono è appena apparso su Geekbench e ha rivelato molte delle sue specifiche, comprese le prestazioni della CPU e della GPU, ma andiamo con ordine.

Osservando l’elenco infatti, scopriamo che il Galaxy S23 avrà il numero di modello SM-S911U. Questa particolare iterazione dovrebbe essere la versione internazionale del telefono e il dispositivo in questione dovrebbe avere una scheda madre avente nome in codice Kalama e un processore che opera a ben 3,36 GHz come frequenza di clock. La GPU dovrebbe essere la Adreno 740. Se non l’aveste capito, queste sono le presunte caratteristiche del futuro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Unitamentte a questo processore troveremo 8 GB di RAM, skin One UI di nuova generazione e Android 13. Lo storage dovrebbe essere di 128 GB.

Fra le altre cose apprendiamo che lo smartphone in questione arriverà in quattro colorazioni: Beige, Green, Black e Light Pink. Presenterà uno schermo AMOLED da 6,1 pollici, risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e non solo. Anteriormente avremo una selfiecam da 12 Megapixel, posteriormente una main camera da 50 Mpx, un’ultrawide da 12 Mpx e un tele da 10 Mpx. Batteria da 3700 mAh sotto la scocca.

Se desiderate l’attuale ammiraglia invece, S22 Ultra 5G, sappiate che si trova in super sconto a soli 966,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.