Samsung Galaxy S23: ci sarà una gradita aggiunta, a quanto pare

Il supporto al codec video AV1 potrebbe raggiungere anche le future iterazioni dei flagship di Samsung aventi il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Di fatto, il Galaxy S23 americano potrebbe disporre di tale feature. S22 con Exynos invece, lo ha già.

Samsung Galaxy S23: supporto alla decodifica AV1 sul SoC Exynos

I chipset Snapdragon sono il componente principale della maggior parte degli smartphone Android in tutto il mondo. Samsung, insieme al chipset Exynos, utilizza anche i chipset Snapdragon per molti dei suoi prodotti. Ad esempio, la serie Galaxy S22 lanciata di recente è disponibile in due varianti, una supportata dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 e l'altra con Exynos 2200.

Anche se questo potrebbe non essere correlato alla serie S22, ci sono alcune buone notizie per i prossimi terminali di punta basati su SoC Qualcomm. Secondo l'ultimo rapporto di Protocol, la prossima ammiraglia del marchio sudcoreano, alimentata dal processore Snapdragon 8 Gen 2, potrebbe avere il supporto per la decodifica AV1.

Al contrario, l'Exynos supporta già il codec AV1. In particolare, Qualcomm deve recuperare un po' di terreno in questo senso. Addirittura, si scopre che MediaTek supporta il codec AV1 dai chipset della serie Dimensity 1000 del 2020. In effetti, la stessa Samsung ha iniziato a supportare il codec AV1 dalla serie Exynos 2100.

Questa è una grande novità considerando il fatto che il supporto per la decodifica AV1 Samsung consente uno streaming video efficiente e YouTube e Netflix lo supportano già.

Il codec AV1 è circa il 30% più efficiente del codec H.265

Secondo fonti del settore, il chipset Snapdragon di nuova generazione, nome in codice SM8550, supporterà il codec AV1. I rapporti online affermano anche che questo chip di punta arriverà alla fine di quest'anno, che è il momento in cui Qualcomm di solito rilascia il suo processore top di gamma. L'inclusione del codec AV1 nel prossimo chipset Snapdragon si tradurrà in una qualità video superiore a parità di dimensioni del file. Non di meno, sarà circa il 30% più efficiente del codec H.265.