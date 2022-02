Qualcomm vuole già sostituire il suo ultimo processore di punta

Qualcomm pare che stia lavorando sodo per accelerare il lancio del suo nuovo SoC premium, lo Snapdragon 8 Gen1+, al fine di sostituire l'attuale Gen 1 standard. Questo è quanto emerge da un recente rapporto trapelato sul web.

Perché Qualcomm vuole spingere il nuovo Snapdragon 8 Gen 1+?

Nonostante il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 sia stato lanciato appena due mesi fa, sembra che la società stia già spingendo per una nuova versione aggiornata del nuovo chip prodotto da Samsung.

Secondo 手机晶片达人 su Weibo (noto sito web di microblogging cinese), il gigante americano della produzione di chip sta cercando di rilasciare presto il suo Snapdragon 8 Gen1+ a 4 nm per sostituire presto gli attuali chipset.

Per chi non lo sapesse, lo SD 8 Gen1 è un processore di punta che viene spedito nei telefoni di fascia premium del momento (OP 10 Pro, Xiaomi 12, Redmi K50 Gaming). Tuttavia, abbiamo segnalato che Samsung ha dovuto affrontare problemi nella produzione di chip che hanno causato lo spostamento di parte della produzione dello stesso su TSMC.

Quindi, secondo quanto riferito, la compagnia sta spingendo per lanciare presto la versione migliorata del chipset che sarà prodotta dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, così da sostituire del tutto versione prodotta da Samsung. Anche la versione del più grande produttore di chip a contratto del mondo si baserà sul nodo architettonico a 4 nm e porta con sé il numero di modello SM8475, ; giusto come “remind me”, il SoC attuale ha il numero di modello SM8450.

Sebbene i dettagli più fini siano ancora sconosciuti, la variante Plus apparentemente offrirà prestazioni della CPU migliorate attraverso velocità di clock più elevate ma anche una migliore efficienza energetica.

Questo chip dovrebbe essere presente per la prima volta nei telefoni di punta come Xiaomi 12 Ultra o Mi Mix 5, OnePlus 10 Ultra e via dicendo. Essendo questa una speculazione ad oggi, vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.