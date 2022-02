Samsung Galaxy S22 Ultra: la fotocamera non convince, a quanto pare

Ci sono state molte aspettative in merito all'ultimo smartphone di punta di Samsung, il Galaxy S22 Ultra. Questa ultima line-up è dotata di alcune funzionalità interessanti. Tuttavia, le sue prestazioni in alcune aree sono molto deludenti.

Samsung Galaxy S22 Ultra: la valutazione di DxOMark

Ieri DxOMark ha rilasciato il punteggio di valutazione della fotocamera del Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos). Questo smartphone ottiene 131 punti classificandosi al 13° posto. È dietro a smartphone di due anni come Huawei P40 e Xiaomi Mi 10 Ultra. Molte ammiraglie del 2020 hanno camere migliori del suddetto flagship. Ha totalizzato:

134 punti per il settore foto;

114 punti nel comparto video.

Il nuovo S22 Ultra (Exynos) è un telefono pieno di funzionalità speciali. Samsung afferma anche che Exynos 2200 è il suo chip più veloce di sempre e lo schermo da 6,8 pollici è il display più luminoso di sempre. Inoltre, il devicea è anche il primo modello della serie S con una S-Pen integrata, una caratteristica precedentemente esclusiva della serie Note.

Il modulo fotografico è composto da un sensore da 108 megapixel che combina nove pixel in uno in condizioni di scarsa illuminazione, ottenendo una dimensione pixel molto grande di 2,4 μm. C'è anche una lente ultra grandangolare da 12 megapixel e due teleobiettivi dedicati. Troviamo poi un obiettivo 3x con risoluzione di 10 megapixel. Per ingrandimenti a lungo raggio più estremi, viene fornito con un periscopio 10x.

In modalità video, il Samsung Galaxy S22 Ultra è in grado di registrare filmati 8K a 24 fotogrammi al secondo. Può anche registrare file con risoluzione 4K fino a 60 fotogrammi al secondo.

Pro

Bilanciamento del bianco e colore soddisfacenti in ogni situazione;

Buona esposizione nella maggior parte delle scene;

Ampia gamma dinamica;

Effetto bokeh simulato naturale;

Buon colore ed esposizione a tutte le impostazioni di zoom;

Messa a fuoco automatica veloce e fluida nei video;

Buona esposizione e ampia gamma dinamica in condizioni di luce intensa e video in interni;

Colore e tonalità della pelle decenti nel video;

Buona stabilizzazione video quando si cammina durante le riprese.

Contro

L'autofocus è lento per le foto in molte condizioni di illuminazione;

Occasionale perdita di dettaglio locale nelle aree scure delle scene HDR;

Rumore di luminanza nella maggior parte delle condizioni di illuminazione;

Artefatti dell'immagine, inclusi suoneria, ghosting e variazione della tonalità;

Leggero ritaglio delle ombre e bilanciamento del bianco increspato nei video in condizioni di scarsa illuminazione;

Nitidezza incoerente tra i fotogrammi video quando la fotocamera si muove durante le riprese, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione;

Gli artefatti della trama appaiono nelle scene video ad alto contrasto.

