Samsung Galaxy S23: aumento di prestazioni su tutta la linea (RUMOR)

Un nuovo leak appena trapelato in rete suggerisce che Samsung aumenterà le prestazioni della prossima serie di punta Galaxy S23. Ad oggi abbiamo letto moltissime indiscrezioni sui terminali next-gen del colosso sudcoreano, ma ora apprendiamo che i telefoni della serie saranno incredibilmente potenti e che sfrutteranno tutta la potenza sprigionata dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Stando a quanto dichiarato dall’utente Twitter “@AhmedQwaider888” infatti, la line-up Galaxy S23 riceverà un boost delle performance pari al 36% con un miglioramento della grafica pari al 58% e con un upgrade pari al 60% sulle attività legate all’intelligenza artificiale. Tutti i dati sono stati posti in confronto con gli smartphone premium della gamma Galaxy S22 che avevano lo Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung Galaxy S23: cosa è emerso?

In passato abbiamo già letto che la serie Galaxy S23 di Samsung presenterà il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm in versione overcloccata. Il core Cortex-X3 infatti, opererà a 3,3 GHz e non più a 3,1 GHz come nei modelli standard. Il chip è ad ogni modo, realizzato con un’architettura a 4 nanometri di TSMC e presenterà dei nuovi sistemi di dissipazione del calore che forniranno maggiori performance sul comparto grafico e non solo.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra, a proposito, disporrà di un sensore principale da 200 Megapixel ISOCELL; questo sarà un elemento inedito mai visto prima e il telefono godrà anche di un pannello Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate variabile fino a 120 Hz, luminosità massima di 2000 nit e altro. Sotto la scocca troveremo anche RAM da 12 GB, storage da 256 o 512 GB e molto altro ancora. Le batterie dei modelli S23 e S23 Plus si dice che saranno da 3900 e 4700 mAh. Per la data di lancio e i prezzi invece, tutto tace. Si parla di un ipotetico debutto previsto per il 1° febbraio, ma è presto ancora per confermarlo. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

