Samsung Galaxy S23 avrà uno schermo incredibile e una batteria generosa

Samsung Galaxy S23 dovrebbe presentare uno schermo rinnovato ricco di tecnologie esclusive; unitamente a ciò, sembra che disporrà anche di una batteria più capiente di quella vista sul precedente modello. Cerchiamo di fare un po’ di ordine e di analizzare bene i rumor che sono emersi sul web in queste ore.

Ci avviciniamo sempre più al lancio della serie Galaxy S23 ma abbiamo già letto molti rumors sui prossimi flagship. Dal nuovo rapporto emerso su Twitter scopriamo delle informazioni chiave inerenti il modello base della line-up.

Rispetto alla vecchia generazione infatti, il nuovo modello con schermo da 6,1 pollici disporrà di grosse modifiche strutturali. Addirittura, presenterà una luminosità di picco fino a 1750 nit (così come S23+) e avrà caratteristiche rinnovate. S23 Ultra invece, supererà i 2000 nit di picco, così da competere con il display di iPhone 14 Pro Max.

⭕️It seems to me that Samsung focused more on the S23/S23+ than the S23 Ultra

💥Battery S23 3900mAh 25W

💥Battery S23+ 4700mAh 45W

💥Battery S23 Ultra 5000mAh 45W pic.twitter.com/tEcthiPD1D

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 26, 2022