Samsung Galaxy S23: aspettiamoci una batteria tutta nuova

C’è poco da fare; la batteria dei nuovi smartphone è il punto dolente da sempre. Sebbene ci siano device che hanno un’autonomia eccezionale e sebbene esistano ricariche super veloci da 100, 150 o 200W, tutti desiderano un’autonomia spaziale. Oggi apprendiamo che Samsung potrebbe inserire un super accumulatore all’interno del prossimo flagship Galaxy S23. Così facendo, la compagnia potrebbe garantirsi una grossa fetta di mercato.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo della nuova batteria?

Finora la compagnia sudcoreana ha sempre puntato sul design dei nuovi top di gamma o sul comaprto fotografico. Adesso apprendiamo che intende focalizzarsi sull’autonomia dei gadget e sulla velocità di ricarica. Ad oggi non possiamo non apprezzare le pecualiarità degli attuali Galaxy S ma si potrebbe fare di meglio. Purtroppo, sul fronte dell’autonomia non siamo allo stesso livello dei competitor. Per esempio, S22 Ultra non regge il paragone con l’iPhone 13 Pro Max.

Ora scopriamo che con il Galaxy S23 (e con tutti i modelli della serie, a quanto pare) le cose andranno diversamente. Il telefono più piccolo potrebbe avere un’autonomia con il 5% in più rispetto al modello attuale che gode di una cella energetica da 3700 mAh.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere con le pinze questo rumor, anche perché non abbiamo veri dettagli in merito. Si ipotizza che le batterie dei futuri S23 Plus e S23 Ultra non saranno poi così prestanti come si pensa. C’è qualcuno che afferma il contrario.

Finora, la capacità della batteria di un telefono non può che aumentare. Il motivo è uno e uno solo: liberando spazio con chip, processori e transistor sempre più piccoli, si ha accesso a nuove porzioni che possono essre destinate agli accumulatori fisici. Non tutti i produttori sono disposti a farlo però.

Fra le altre indiscrezioni abbiamo appreso che i nuovi terminali di punta arriveranno solo con il chip Qualcomm, ma diversi insider sperano ancora nella presenza dell’Eyxnos 2300. Ci saranno tre versioni: una da 6,1″, una da 6,4 e una da 6,7″ con S Pen inclusa nella scocca.

Se volete il Samsung Galaxy S22, sappiate che si porta a casa con soli 699,00€ con caricatore da 25W incluso nel prezzo. Lo trovate a questo link, acquistabile direttamente da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.