Samsung Galaxy S23: a soli 729€ non puoi lasciartelo sfuggire

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Samsung veramente spettacolare; si chiama Galaxy S23 5G ed è un prodotto di punta, compatto ma risoluto, con un bel display, un processore smart di ultima generazione, con un comparto fotografico degno di una mirrorless e una batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica. Fra le altre cose segnaliamo che il modello in questione è quello in colorazione “Phantom Black”, in versione italiana, con la RAM da 8 GB e lo storage da 256 GB, non espandibile ovviamente. In confezione troverete anche un pratico caricabatterie da 25W per la ricarica rapida via USB Type-C. Lo trovate in sconto a soli 729,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy S23 è uno smartphone compatto ma potentissimo, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia, coadiuvata da un software all’ultimo grido che sfrutta le peculiarità dell’intelligenza artificiale. Come detto, è un telefono veramente pazzesco, dotato di un caricabatterie da 25W in confezione che permette di avere la ricarica rapida in pochissimi minuti. A proposito, la batteria è da 3900 mAh e promette un giorno di autonomia con una singola carica. Il display è un pannello AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+ e non solo. C’è una singola selfiecam per autoscatti di pregio che permette di girare clip in altissima risoluzione e il comparto fotografico dispone di una camera principale da 50 Megapixel che realizza immagini professionali. Il comparto software delle fotocamere è coadiuvato dall’intelligenza artificiale e sfrutta la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da un modem 5G e da 256 GB di memoria interna.

Lo smartphone entry-level di Samsung è un telefono pazzesco, compatto ma potentissimo, che viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 729,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; cosa aspettate quindi? Prendetelo adesso.